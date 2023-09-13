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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهداء لقمة العيش.. محافظ أسيوط ينعى ضحايا الإعصار دانيال بليبيا

صدى البلد

نعى اللواء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، ببالغ الحزن والاسى ،أبناء المحافظة ضحايا إعصار ليبيا وما ترتب عليه من فيضانات تسببت فى وفاة واصابة الالاف من ابناء الشعب الليبى، وإصابة ووفاة بعض أبناء المحافظة المقيمين بدولة ليبيا.

 ودعا المولى العلى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل ،متمنياً الشفاء العاجل للمصابين .


وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لاسر ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب ، داعياً المولى عز وجل ان يلهم اهلهم الصبر الجميل و ان يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.


ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والاحياء بالمشاركة في تشييع جثامين الضحايا وتقديم واجب العزاء لاسر المتوفيين وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لاسرهم.

 كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة مجدى نجيب، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء وزيارة أسر المتوفيين ومتابعة صرف المساعدات العاجلة لهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الازمة فضلا ًعن تقديم كافة الدعم للمصابين واسرهم  .

وأشاد المحافظ بالاجراءات العاجلة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفه القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والإغاثة الإنسانية لدولتى ليبيا والمغرب ، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، كما وجه بتوفير اعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات .

كانت دولة ليبيا قد تعرضت لاعصار دانيال الذى ادى الى حدوث بعض الفيضانات مما ادى الى وفاة واصابة الالاف من ابناء الشعب الليبى وبعض المصريين المقيمين هناك ،كما تعرضت دولة المغرب الشقيق لزلزال مدمر ادى الى وفاة واصابة المئات من ابناء الشعب المغربى .

واعلن مجلس الوزراء امس الثلاثاء الحداد العام لمدة 3 أيام بجميع محافظات الجمهورية ،تضامنًا مع ضحايا الكوارث الانسانية بالمملكة المغربية ودولة ليبيا .

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