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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخيم عين الحلوة.. حالة نزوح كبيرة من كل الأحياء

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

 
يشهد مخيم  عين الحلوة بلبنان حالة نزوح كبيرة من كل الاحياء الان مع توسع رقعة  الاشتباكات بشكل كبير بحسب ماذكرت صحيفة اللواء اللبنانية.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان أفادت بأن الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة أسفرت حتي الان  عن سقوط 5 قتلى 3 منهم  لحركة فتح و15 جريحا.

وذكرت الوكالة اللبنانية بأن العدد الإجمالي الضحايا ارتفع منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

وكان  مخيم عين الحلوة شهد مساء اليوم  مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا.

كما طال الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.

لبنان.. سقوط 5 قتلى و15 جريحا باشتباكات مخيم عين الحلوة

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