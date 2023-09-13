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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه بلقب بطولة أفريقيا للطائرة

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للطائرة وجميع أفراد المنتخب الوطني، بعد تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، والتأهل رسميًا إلي كأس العالم، والذي يعكس التفوق الكبير للرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية.


حقق المنتخب المصري لقب البطولة عقب الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 في دور النهائي.


قال الدكتور أشرف صبحي أن مصر عادت إلى الريادة الأفريقية بفضل القيادة السياسية الواعية والاهتمام بالرياضة المصرية وجعلها أمن قومي، والدور الكبير الذي تلعبه علي كافة المستويات والاصعدة وخاصًة في الشأن الإفريقي.

 

وأشار الوزير إلي الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تقديم الدعم المالي المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، إلى جانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

 

أكد الوزير أن تحقيق لقب أفريقيا للكرة الطائرة هو إنجاز كبير للمنتخب المصري ويعزز مكانة الرياضة المصرية كقوة رياضية قوية في القارة الأفريقية، مشيرًا أنه نتاج العمل الجاد والتفاني الذي قدمه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات.

 

واستكمل صبحي : " فخور وسعيد بهذا الفوز والانجاز الكبير، وندعمكم دائمًا على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات وتمثيل مصر ورفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الرياضية الدولية وبخاصة في بطولة العالم القادمة والتأهل لأوليمبياد باريس، وأتمنى أن الفوز بالبطولة حافزًا لتعزيز رياضة الكرة الطائرة في مصر والاهتمام بها".

 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية.

 

 

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