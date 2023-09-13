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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز لإزالة جسر المشاة

السعودية علم
السعودية علم

أصدرت أمانة محافظة جدة قرارا بإغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

وذكرت الأمانة بحسب صحيفة عكاظ أنه سيجري إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية موقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباح يوم الجمعة القادم حتى الساعة 11 صباحاً ومن الساعة 3 صباح السبت حتى الساعة 11 صباحاً، لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

ووجهت الأمانة نصيحة لقائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع غرة الهلالي للمتجه إلى طريق الكورنيش، واستخدام شارع سعيد بن زقر للمتجه إلى طريق الحرمين، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

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