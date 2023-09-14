دعاء جميل في الصباح للرزق.. احرص عليه بعد صلاة الفجر مباشرة

الدعاء يمنح المال حتى ولو قليل البركة، فيمنع عنه أشياء ضارة كالأمراض مثلا تمنحه التوفير من المال القليل، والدعاء يساعد الإنسان على سداد ديونه التي تأتي أحيانا بسبب متطلبات الحياة اليومية في العمل أو في المنزل، وأحيانا يضطر الانسان للجوء الى الاقتراض من أجل شئ ما، ومع الدعاء يتمكن الإنسان من سد ديونه بإذن الله، والله تعالى أحيانا ما ينزل على عباده بعض الابتلاء والمحن، وتكون أغلبها في ماله ورزقه، وهنا يختبر الله عبده وقوة ايمانه وصبره على ما ابتلى به، أو يبتليه لحكمة لا يعلمها الا الله.

دعاء جميل للرزق في الصباح

اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائي من غير رد وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق أرزقني نورا في القلب، وضياء في الوجه، وعافية في البدن، وسعة في المال والعلم والعمل، ومحبة في قلوب الناس، وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنيات.

اللهم أرزقني فرح يعقوب، وفرج يونس وتقوى يوسف، وصبر أيوب يارب إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري، وفراغ صبري.

اجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنه طائعة لك.

يارب انت اعلم ما في قلبي فيسره لي ربي ارزقني بما لااعرف كيف أطلبه منك فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي.

اللهم ارزقني رحمتك وأكتب لنا النصيب الذي يعينني على طاعتك وارزقني المال والبنون الصالحين واحسن خاتمتنا يارب.

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه وخيرا لم أفكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما ربي وفقني، سخر لي بشرني وأعف عني وارحمني وهب لي ما أريد.

اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبتليني ببلاء يعجز عنه صبري اللهم اني وكلتك امري فأنت خير وكيل.

أدعية جميلة لجلب الرزق

اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه.

اللهم أيقظني على رزق لم أتوقعه وعلى خير لم أفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة.

اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.

اللهم أنت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

اللهم أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

اللهم أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقني راحة البال و الكثير من المال.

اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم.

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.



أجمل دعاء للرزق وسداد الدين

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك، واستعطف شرار خلقك.

يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك.

أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.