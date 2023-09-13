عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زلزال المغرب وإعصار دانيال .. إعلامية توجه رسالة عاجلة

سارة حازم
سارة حازم

توجهت الإعلامية سارة حازم طه بالعزاء لأسر الضحايا ، نتيجة زلزال المغرب وإعصار ليبيا، قائلة: "رحم الله الجميع وصبرنا على مافقدناه".

txt

سارة حازم: نجيب محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي


وحذرت سارة حازم طه، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، من التغيرات المناخية، وتأثيرها الضار على الجميع، مشددة على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذه التأثيرات.
وقالت، إنه بعد أيام من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الانهيار المناخي قد بدأ، كأن هذا التصريح كان إنذارا لما حدث، فعاشت المنطقة العربية أياما صعبة جدًا بسبب زلزال المغرب وإعصار ليبيا، متابعة: "مأساة أثرت فينا كلنا وقلبنا موجوع، فرحم الله الضحايا وصبر أهلهم".
ولفتت إلى أن زلزال المغرب تم تصنيفه على أنه الأعنف منذ 100 سنة على البلاد، فجاء تأثيره على نطاق كبير وصل لـ100 كيلو متر، ووصل عدد الضحايا حتى الآن 2900، وحتى اللحظة البحث لازال مستمر عن ضحايا ومصابين جدد.
وتابعت: "بعدها بيوم واحد شوفنا ليبيا على موعد مع إعصار دانيال الشديد، فالصحافة الأجنبية أطلقت عليه أحداث 11 سبتمبر الليبية، لما سببته من دمار هائل في ليبيا".
وشددت سارة حازم طه، على أن الحديث عن القضايا المناخية أصبحت ليست رفاهية، ولذلك يجب على الجميع أن يتكاتف للوقوف أمام هذه التغيرات، منوهة أن مصر لم تكن بعيده عن تأثير إعصار "دانيال".
وأوضحت، أن محافظة الإسكندرية لم تكن بعيدة عن إعصار "دانيال"، ولكن تأثيره كان أقل، ولكن أيضًا لازلنا معرضين في المستقبل للخطر.

سارة حازم ليبيا أخبار التوك شو اليوم اخبار ليبيا اخبار الإعصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

البلد كلها بتسمع قرآن.. «صدى البلد» في عزاء ضحايا إعصار ليبيا |فيديو

ترشيحاتنا

ترامب: أساليب «جمهورية الموز» لـ بايدن أعطت بوتين أسبابًا لإدانة أمريكا

أنا من لحم ودم.. داليا شوقي ترد على منتقديها في سفاح الجيزة

الجيش الليبي: نقدّم أحر التعازي لأسر الضحايا المصريين جراء الإعصار |فيديو

قرار يصدم أوكرانيا .. 4 دول أوروبية توجه ضربة قوية لـ زيلينسكي

ريال مدريد إفريقيا.. تصريحات مثيرة من موديست بعد انضمامه إلى الأهلي

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

لطفك يارب.. جمال شعبان يكشف عن كوارث تحدث لمصر بعد إعصار ليبيا

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ