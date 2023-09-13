بعد زلزال المغرب وإعصار دانيال .. إعلامية توجه رسالة عاجلة

توجهت الإعلامية سارة حازم طه بالعزاء لأسر الضحايا ، نتيجة زلزال المغرب وإعصار ليبيا، قائلة: "رحم الله الجميع وصبرنا على مافقدناه".



وحذرت سارة حازم طه، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، من التغيرات المناخية، وتأثيرها الضار على الجميع، مشددة على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذه التأثيرات.

وقالت، إنه بعد أيام من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الانهيار المناخي قد بدأ، كأن هذا التصريح كان إنذارا لما حدث، فعاشت المنطقة العربية أياما صعبة جدًا بسبب زلزال المغرب وإعصار ليبيا، متابعة: "مأساة أثرت فينا كلنا وقلبنا موجوع، فرحم الله الضحايا وصبر أهلهم".

ولفتت إلى أن زلزال المغرب تم تصنيفه على أنه الأعنف منذ 100 سنة على البلاد، فجاء تأثيره على نطاق كبير وصل لـ100 كيلو متر، ووصل عدد الضحايا حتى الآن 2900، وحتى اللحظة البحث لازال مستمر عن ضحايا ومصابين جدد.

وتابعت: "بعدها بيوم واحد شوفنا ليبيا على موعد مع إعصار دانيال الشديد، فالصحافة الأجنبية أطلقت عليه أحداث 11 سبتمبر الليبية، لما سببته من دمار هائل في ليبيا".

وشددت سارة حازم طه، على أن الحديث عن القضايا المناخية أصبحت ليست رفاهية، ولذلك يجب على الجميع أن يتكاتف للوقوف أمام هذه التغيرات، منوهة أن مصر لم تكن بعيده عن تأثير إعصار "دانيال".

وأوضحت، أن محافظة الإسكندرية لم تكن بعيدة عن إعصار "دانيال"، ولكن تأثيره كان أقل، ولكن أيضًا لازلنا معرضين في المستقبل للخطر.