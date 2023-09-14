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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية نداء عاجلا إلى الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة. 

كما شددت بحسب سبق السعودية علي الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى الاثنين المقبل.

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.

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