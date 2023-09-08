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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من السبت الي الأربعاء..

السعودية.. الدفاع المدني يحذر من طقس الغد

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية تحذيرا شديد اللهجة للجميع من طقس الغد. 

 ومن المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

وبين الدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، ومناطق عسير، وجازان، والباحة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، ومنطقة المدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة، والليث، وخليص، وبحرة، والمويه، والخرمة، ورنية، وتربة، ومنطقة نجران.

ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

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