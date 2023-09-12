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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة وبرد.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

امطار السعودية -
امطار السعودية - ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية  استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وذكر المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة من المتوقع أن تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تمتد للأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، بينما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

ونوه إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل درجة حرارة بمقدار 41 مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 43 درجة، والرياض وبريدة 44 درجة، بينما تصل الحرارة في جدة إلى 38 درجة، و45 درجة في الدمام وحفر الباطن، و29 درجة في أبها.

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