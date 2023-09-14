بعد العاصفة دانيال .. تحذير عاجل من سلطات الجزائر بشأن حالة الطقس

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري يوم الأربعاء، من تغيرات في حالة الطقس فقد تشهد العديد من مناطق البلاد تساقط أمطار رعدية غزيرة من مساء اليوم حتى صباح يوم الخميس.

وأشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية.

وأوضح أن الأمطار ستخص العديد من ولايات شرق البلاد، في حين تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم، وهذا من الثانية ظهرا إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق، في تنبيه من المستوى الأول من تساقط أمطار غزيرة عبر العديد من ولايات غرب ووسط وشرق البلاد.

وتشهد بعض الدول العربية أحوالا جوية متقلبة، تصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول أحيانا، مصحوبة بعواصف رعدية تسببت بقتل العديد من الأشخاص.

وأحدثت العاصفة دانيال في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.