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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الاتحاد المصري للقوة يبحث مع محافظ جنوب سيناء تفاصيل بطولة كأس العالم

فودة خلال اللقاء
فودة خلال اللقاء

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 الى 9  فبراير 2024 تحت رعاية محافظ جنوب سيناء


يشار إلى أن مصر استضافت هذه البطولة في شهر مارس للعام الحالي ولاقت نجاحا كبيرا وحققت مصر الفوز بالمركز الأول بمشاركة 28 دولة.

وأكد رئيس الاتحاد ان الكثير من الدول المشاركة ترغب في اقامة هذه البطولة في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ لما لها من سمعة جيدة تشيد بها جميع دول العالم وتمتعها بالطقس المعتدل الدافئ والطبيعة الساحرة الجميلة.
حضر اللقاء محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

فودة

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جنوب سيناء الاتحادالمصري للقوة شرم الشيخ فودة بطولة العالم

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