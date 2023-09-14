"الأهرام": السياحة ستظل رافدا في غاية الأهمية للدخل القومي

أكدت صحيفة "الأهرام" أن السياحة كانت ومازالت، وسوف تظل، رافداً في غاية الأهمية من روافد الدخل القومى، إلى جانب الصادرات، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الاستثمارات بنوعيها الداخلي والخارجي، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يصدر توجيهاته للحكومة بضرورة وضع السياحة في دائرة الاهتمام دون توقف أو تأجيل.



وأكدت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "السياحة والتنمية"، أن مصر واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك كل أنواع السياحة، كالسياحة التاريخية، والشاطئية والعلاجية، وغيرها، وبالتالي فإن توجيه أي كمية من الاستثمارات إلى مشروعات السياحة سوف يدر على الاقتصاد الوطني أضعاف ما تم إنفاقه، وهو ما يعني ضخ المزيد من الدماء في شرايين عمليات التنمية الجارية حاليا على قدم وساق، وتمتد لشتى مجالات الحياة.

وأوضحت أن أعدادا هائلة من الأيدي العاملة المصرية تعمل حاليا بالسياحة، ولذلك فإن من المهم العمل دائما على راحة السائح، وعدم إزعاجه، وهو ما يسمى بثقافة التعامل مع السائحين كى نحافظ عليهم، ونقدم للعالم أجمل صورة لهذا الوطن العزيز، الذي نستظل جميعا بظله، وليس لنا وطن غيره.



وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أعلن قبل يومين، أن الوزارة انتهت بالفعل من وضع خطة لتطوير المنتج السياحى المصري، لتكون جزءا من الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية حتى عام 2030، لافتة إلى أن الخطة تتضمن زيادة دور القطاع الخاص، الذي يتولى حاليا بالفعل قيادة التنمية في مجالات كثيرة من النشاط الاقتصادي المصري.

