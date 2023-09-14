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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء السيدة فاطمة بنت رسول الله لإذهاب الهم وفك الكرب.. واظب عليه

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك كلمتين كانت تدعو بها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

دعاء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

يسأل بعض الأخوة عن فضائل الدعاء ب ( يا حي ياقيوم ) ؟ وهل هذا هو دعاء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ) . 

أولا: ورد أن الدعاء ب ( يا حي يا قيوم ) من الأدعية الخاصة لإذهاب الكرب بالصيغة التالية . 
روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ) 
انظر سنن الترمذي أبواب الدعوات باب ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ). 
وعند الحاكم بلفظ ( كان إذا نزل به هم أو غم قال : ياحي يا قيوم برجمتك أستغيث ) .

ويتضح لنا أن هذا التحصين النبوي نافع إن شاء الله تعالى لإذهاب الهم والغم والكرب إن شاء الله تعالى .

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ثانيا: يمكن لكل مسلم أن يضم للدعاء السابق ما يعرف بدعاء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ( ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ). 

هذا وهناك زيادة لفظ ( أبدا ) في قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبد) .

والخلاصة أن أكمل الصيغ في هذا التحصين ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبد ) .

وهذه وصية عظيمة وكنز ثمين وحصن حصين فالزمه في الصباح وفي المساء وعض عليه بالنواجذ تكن من الفائزين إن شاء الله تعالى .

دعاء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها دعاء السيدة فاطمة الزهراء لاذهاب الهم

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