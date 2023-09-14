مشروع جديد لنشر الأمراض في العالم.. حقيقة إدعاء يلاحق الملياردير بيل جيتس

تصدر مواقع الاجتماعي معلومات تفيد بأن الملياردير الأمريكي بيل جيتس نشر مليارات البعوض في أنحاء العالم ، وبحب هذا الادعاء أن استخدام البعوض لعلاج الملاريا كان سببا في انتشار المزيد من الأمراض.

هذا الإدعاء يتم تداوله عبر الإنترنت منذ عدة سنوات، وحتى الآن لا يوجد دليل يدعم هذه النظرية، خاصة أن بيل جيتس مدافعا قويا عن مكافحة البعوض وتبرع بملايين الدولارات للمنظمات التي تعمل على القضاء على مرض الملاريا.

حقيقة ادعاء يلاحق بيل جيتس

نشأت هذه النظرية في مقال نشر عام 2010 على موقع Natural News وزعم المقال أن بيل جيتس كان يمول مشروعا لإطلاق البعوض المعدل وراثيا في أفريقيا ومع ذلك لا يوجد أي دليل على أن هذا المشروع قد حدث.

ووفقا لفلكية بجدة، الادعاء بأن جيتس هو سبب فيروس كورونا هو ادعاء أيضا. يعتقد أن الفيروس نشأ في الخفافيش وانتشر إلى البشر من خلال حيوان وسيط، مثل "بنغول" ولا يوجد دليل على أن جيتس أو أي من منظماته كان لها أي علاقة بتطور الفيروس أو انتشاره.

كما أن الادعاء بأن بيل جيتس يستخدم البعوض كخدعة لعلاج الملاريا لا أساس له من الصحة.

وفي وقت سابق قام بيل جيتس بتمويل الأبحاث حول طرق جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وتبرع بمليارات الدولارات لقضايا خيرية بما في ذلك تلك التي تكافح الملاريا وأمراض أخرى.