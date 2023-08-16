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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء وسيحدث تغييرًا شاملًا

بيل جيتس: الذكاء
بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء

قال الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرًا شاملًا في العملية التعليمية حيث يمكنه أن يكون بمثابة مُعلم كُفْء. 

 

وعبّر بيل جيتس عن تصوره لمستقبل التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح أن روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي قريبًا من تقديم ملاحظات مفيدة حول المقالات، بما في ذلك كيفية الكتابة بمزيد من الوضوح وتقديم الحجج المنطقية. 

 

وفي حلقة بودكاست بعنوان "Unconfuse Me" وشارك فيها سال خان، الرئيس التنفيذي لأكاديمية خان، قال جيتس إن هذه ستكون خطوة كبيرة للتعليم العالمي ، لأن البرمجيات اليوم ليست في أحسن حالاتها بالنسبة لتدريس مهارات القراءة أو الكتابة.  

 

ويرى جيتس أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة معلم كُفْء يمكنه تصنيف المقالات، حيث يمكن لبرامج الدردشة الآلية مساعدة المعلمين المثقلين بالعمل وتساعد في "سد فجوة التعليم" للطلاب ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم 

 

وأضاف أنه لكي يحدث ذلك ، ستحتاج برامج التدريس الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى دمج التعليقات الواردة من المعلمين الفعليين حول أفضل السبل التي يمكن أن تساعدهم بها التكنولوجيا في أداء وظائفهم، بحسب شبكة CNBC. 

 

وكشف سال خان عن أن بعض معلمي الذكاء الاصطناعي موجودون بالفعل ، بما في ذلك معلم واحد يسمى Khanmigo والذي يتم تطويره بواسطة أكاديمية خان، حيث قال خان إنه مدعوم بأداة ChatGPT من شركة OpenAI . 

 

ويمكن لمعلم  الذكاء الاصطناعي Khanmigo تغذية الذكاء الاصطناعي المدمج في محرك بحث Bing من مايكروسوفت، ويمكنه بالفعل "التصرف كمعلم بشري جيد إلى حد ما"، كما حذر خان من أن روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي الحالية لا تزال ترتكب أخطاء بانتظام.

 

ويُظهر البرنامج القدرة على إرشاد الطلاب عبر خطوات حل مشكلات الرياضيات أو دروس الفصل الأخرى ، لكن بعض المعلمين أعربوا عن مخاوفهم من أنه من الأسرع جدًا تزويد الطلاب بالإجابات ، بدلاً من مساعدتهم على تعلم حل المشكلات بأنفسهم، وفق ما ذكرت "نيويورك تايمز" في يونيو الماضي

.

وأضاف خان أن الأكاديمية تختبر أيضًا استخدام الأداة للمساعدة في تسهيل مناقشات الطلاب ، ومن المحتمل أن توفر "جيشًا من مساعدي التدريس لكل معلم". 

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