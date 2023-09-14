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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر عدم تأثير الكوارث على الآثار المصرية القديمة| فيديو

الدكتور عبد الرحيم
الدكتور عبد الرحيم ريحان

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن المصري القديم على مر العصور بدأ يتفاعل مع الطبيعة وبدا أن يكون هناك انسجام مع الطبيعة وطوعها لصالحه بحيث ان يتفادى القوة التدميرية لها، والمصري القديم لم يستطيع تفادي هذه القوة التدميرية بشكل نهائي وأثرت في بعض الفترات.

 

وأضاف ‏خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، ان المصري القديم كان لديه علم كبير بقياسات الأرض ونرى ذلك في الأهرامات وكيفية اختيار مكانها وبناء الأهرامات فوق هضبة ووضع كتلة يصل وزنها إلى 6 مليون طن على هضبة وبالتالي المصري القديم كان يعلم قياسات الأرض جيدا، لذلك نرى أن الأهرامات لم تتأثر بالزلازل والذي تأثر فقط هي الكسوة الخارجية للأهرامات.

المصرى القديم الدكتور عبد الرحيم ريحان الإعلامية هبة ماهر الأهرامات الزلازل

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