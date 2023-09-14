برلماني يطالب المجتمع الدولي بسرعة تقديم الدعم لليبيا والمغرب

أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على التدخل السريع والعاجل لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة التى خلفها اعصار دانيال داخل دولتى المغرب وليبيا الشقيقتين.



وقال "رمزي" فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر دائما تضرب المثل والقدوة فى مساندة ودعم الدول العربية مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة الاسراع فى تلبية الاحتياجات التى يحتاجها الأشقاء داخل المغرب وليبيا خاصة فيما يتعلق بتوفير أطقم إغاثة أو معدات أو إنشاء معسكرات.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذا التحرك المهم والعجل من الجيش المصرى يخلق عمقاً فى العلاقات ولاتنساها الشعوب وتسجل فى ذاكرتكم ولذلك نخلق الحب والتقدير والانتماء لمصر لدى الشعوب العربية مؤكداً أن ذلك سيكون سبباً فى تعميق العلاقات الاستراتيجية والاخوية بين مصر ومختلف الدول العربية ولذلك نحن نصنع رجالاً مؤيدين وداعمين لمصر خارج العمق المصرى من غير المصريين.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن ليبيا في حاجة ماسة وعاجلة لدعم عربى ودولى سريع بسبب حجم الضرر الضخم الناجم عن الفيضانات، مؤكدا أن المعلومات الواردة تحتم ضرورة التحرك بكل القدرات متوجهاً بالدعاء الى أن الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذه الكارثة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين