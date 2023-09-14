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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : دعم مصر للدول العربية منهاج راسخ فى عقل القيادة السياسية

عبد السلام خضراوي،
عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب

ثمن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب بعد كارثة إعصار دانيال والتي ألحقت العديد من الخسائر البشرية والمادية والمعمارية، خاصة دخل ليبيا مشيرًا إلى أن هذا هو دستور ومنهاج مصرى راسخ فى عقل القيادة السياسية والشعب المصرى العظيم ولا تحيد عنه الدولة المصرية لدعم ومساندة أشقائها العرب.


واعتبر " خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم إن توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم جه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على دعم أى دولة فى العالم كله بصفة عامة وأى دولة عربية تتعرض لأى محنة.


وأعرب المهندس عبد السلام خضراوى عن خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا متوجهاً بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين

عبد السلام خضراوي عبد الفتاح السيسي ليبيا إعصار دانيال

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