جرعة زائدة من المخدرات.. كشف غموض العثور على جثة عامل في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة عامل، داخل منزله بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تبين أن سبب الوفاة تناول جرعة زائدة من مخدر "البودر"، وتم نقله للمستشفى وتبين وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة شقيقه متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وتم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "محمد. م"، 40 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، إثر إصابته بحالة إعياء شديد جراء تناوله جرعة زائدة من مخدر البودر، وعلى الفور قام شقيقه بنقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.