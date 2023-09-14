عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«مصر الخير» تعلن تجهيز الطلاب غير القادرين بكل مستلزمات العام الدراسي

صدى البلد

تسعى مؤسسة مصر الخير، خلال العام الدراسي الجديد 2023 -2024 لاستمرارية الإتاحة التعليمية لجميع الطلاب من خلال تجهيزهم بكل ما يحتاجونه طوال العام من أدوات ومستلزمات دراسية، وشمل ذلك إطلاق حملة "العودة للمدارس"، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب.

وقال الدكتور وليد أحمد، مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير ومدير حملة العودة للمدارس، إن مخطط المؤسسة لبداية العام الدراسي والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، يشمل إطلاق حملة "العودة  للمدارس"من أجل حث المتبرعين لدعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة، من باب الزكاة والصدقة الجارية للمتبرعين، موضحا أن أسهم التبرع تبدأ من 200 حتى 1000 جنيه بحسب قدرة المتبرع.

وأعلن مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، وجود 5 منتجات للحملة وهي: "الشنطة المدرسية، ومصروفات التعليم، والزي المدرسي للتلاميذ، وعلم ينتفع به، وتطوير المدارس".

وعن تفاصيل حملة التعليم، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم التبرع بالشنطة المدرسية تبلغ قيمته 350 جنيها، والذي يستهدف الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي.

وأضاف أن سهم “علم ينتفع به” تبلغ قيمته 200 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية للطلاب غير القادرين من المنح الدراسية وابن السبيل.

ونوه مدير حملة العودة للمدارس، إلى أن سهم مصروفات التعليم 400 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.

وعن التبرع بالملابس الشتوية للطلاب، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم  الملابس الشتوية لمن يرغب  في التبرع يبلغ 100 جنيه، وسهم جاكيت أطفال يبلغ 500 جنيه، فيما يحصل الطالب المستحق على كوبون ملابس قيمته 1000 جنيه يستطيع أن يشتري به الملابس التي يحتاجها من المراكز التجارية التي تتعاون معها مؤسسة مصر الخير، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى سهم تطوير المدارس، والذي يبلغ 500 جنيه بمتوسط 133 ألف جنيه، والذي يستهدف إعادة البنية التعليمية وتأهيل البيئة التعليمية لمدارس التعليم المجتمعي.

ودعا مدير حملة “العودة للمدارس” إلى مشاركة جميع فئات المجتمع المصري للمشاركة في الحملة لما تقوم به من رسم ابتسامة على وجه أطفالنا، وإدخال الفرحة في قلوب أسرهم في جميع محافظات الجمهورية.

1000064856
1000064856
1000064844
1000064844
1000064865
1000064865
1000064853
1000064853
1000064874
1000064874
1000064841
1000064841
1000064862
1000064862
1000064850
1000064850
1000064871
1000064871
1000064859
1000064859
1000064847
1000064847
1000064868
1000064868
1000064880
1000064880

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

الأزمات تضرب السوبر الإفريقي| "كاف" يصدم الأهلي.. تاو يثير القلق.. وموديست خارج الحسابات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

تيسيرات جديدة من الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية فرنسا: لا أحد يستطيع منازعة مصر على مكانتها

نعمل على تعزيز الروابط.. سامح شكري: هناك اهتمام مصري بالثقافة الفرنسية

منعطف خطير| جروب "واتس اب" والأهلي يشعلان أزمة بين إنبي واتحاد الكرة.. تفاصيل

عرض الخميس الجبار.. اشتري جهاز PlayStation 5 بـ 12 ألف جنيه

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ