استدعاء الحكومة.. تصريحات عاجلة من البرلمان الليبي بشأن تداعيات العاصفة دانيال

عقد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، اليوم الخميس، مؤتمرا للإعلان عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدة المجلس رئاسة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وخلال المؤتمر، قال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن هناك عمل متواصل من المجلس لمواجهة آثار الكارثة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بشأن الميزانية التي خصصت لمواجهة تداعيات الكارثة.

وأعلن بليحق أنه تم تكليف لجنة تشريعية لإنشاء صندوق إعمار ليبيا، حيث تم تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وأضاف: "تم مطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في أسباب كارثة الفيضان والتحقق من أوجه القصور في التعامل مع الكارثة".

كما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أنه تم استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله.

وعلى جانب آخر، دعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.