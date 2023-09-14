عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استدعاء الحكومة.. تصريحات عاجلة من البرلمان الليبي بشأن تداعيات العاصفة دانيال

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

عقد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، اليوم الخميس، مؤتمرا للإعلان عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدة المجلس رئاسة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وخلال المؤتمر، قال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن هناك عمل متواصل من المجلس لمواجهة آثار الكارثة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بشأن الميزانية التي خصصت لمواجهة تداعيات الكارثة.

وأعلن بليحق أنه تم تكليف لجنة تشريعية لإنشاء صندوق إعمار ليبيا، حيث تم تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وأضاف: "تم مطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في أسباب كارثة الفيضان والتحقق من أوجه القصور في التعامل مع الكارثة".

كما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أنه تم استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله.

وعلى جانب آخر، دعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف جراء الفيضانات

مجلس النواب الليبي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزي فيضانات ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف جراء الفيضانات

الدبيبة: لدينا مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلًا جذريًا لها بمختلف مناطق ليبيا

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات في ليبيا

ترشيحاتنا

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك

شكري: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء عن أوروبا

اكتشاف دليل مادي على وجود كائنات فضائية.. ما القصة؟

رئيس بولندا يكشف عن قرار تاريخي للناتو بشأن أوكرانيا

قرار عاجل بنزول تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة إلى 220 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

فيديو

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ