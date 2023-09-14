تجمع خبراء الطب البيطري ومنتجي الثروة الحيوانية في مؤتمر دولي بجامعة المنصورة

لمواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ

يشارك عدد كبير من خبراء الطب البيطرى بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية والمراكز البحثية وكبار منتجى الثروة الحيوانية والداجنة بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بعنوان "دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030" والذى تنظمه كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة

في الفترة من 17-20 سبتمبر برعاية الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتورة مها العشماوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر مقررا المؤتمر الاستاذ الدكتور صبري الخضري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يناقش المؤتمر : تأثير المتغيرات المناخي على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤي المستقبلية للأمن الغذائى فى ظل الصراعات الدولية، الاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى فى حل المشكلات والاستدامة، الاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، صحة الأغذية والأمراض المشتركة.

ويتضمن البرنامج العلمى كلا من المحاضرات الرئيسية وعرض الأبحاث كما سيقدم علماء دوليين محاضرات رئيسية حول الموضوعات الهامة فى مجال الطب البيطرى.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسين بالمؤتمر الدكتورايبارا ميتسوهيرو رئيس مجموعة البوليمرات الذكية، بممركز أبحاث الجزيئات الكبيرة الجزيئات الحيوية وسوف يلقى محاضرة عن "كيفية استخدامات الالياف النانوية فى علاج الاورام السرطانية".

وتعتبر الالياف النانوية فعالة لعلاج السرطان بأنواعه، لقدرته على توصيل الادوية المضادة السرطان الى مكان الورم السرطانى و كذلك القدرة على تحديدها وكذلك الوقاية من تكرار السرطان بعد الجراحة واستئصال الاورام السرطانية.

كما يشارك الدكتورصلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء المصري ، ورئيس مجلس إدارة مشروع الاستزراع البحري المصري خبير استشاري بمنظمة الأغذية والزراعة، بمنظمة الأمم المتحدة (روما)

لالقاء محاضرة عن "الرؤية الحالية والمستقبلية لتنمية الثروة السمكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030".

و الدكتور جمال جمعة مدنى أستاذ الحيوانات البرية الأمين العام للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية و البحرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية يقدم محاضرة بعنوان: "دور المناطق المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية".

وتتحدث المحاضرة عن اهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى المحميات الطبيعية و الحرص على وجود توازن بيئى، للحد من الاضرار الناتجة من التغيرات المناخية.

ويشارك، الدكتور راؤل باسكلاو قسم التقنيات الزراعية بكلية الزراعة جامعة بنات للعلوم الزراعية والطب البيطري وسوف يلقى محاضره عن "أهمية برنامج إيراسموس+ والتدويل في ربط المجتمعات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم خلال الأزمات العالمية"، والدكتوركريستيان فيشرمدير معهد تغذية الحيوان بجامعة الطب البيطري هانوفر و الدكتورة جوليا جيكل مساعد باحث العلوم الزراعية بكلية الطب البيطرى بجامعة هانوفر لالقاء محاضرة عن "التفاعل بين تغذية الحيوان وصحة الحيوان من أجل تغذية حيوانية مستدامة".