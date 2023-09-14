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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبته ماتت.. طرح البرومو الرسمي لفيلم حسن المصري قبل عرضه في السينما

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري والمقرر إطلاقه يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج. 

 

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة. 

وتدور قصة الفيلم حول حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

 

 ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

أفلام مصر العالمية حسن المصري فيلم حسن المصري احمد حاتم لينا صوفيا

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