اعتراف خطير من قائد الجيش النرويجي بشأن حلف الناتو

اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية إيريك كريستوفرسن بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعاني من نقص حاد في الذخيرة.

وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية إن الدول الأعضاء في الناتو لديها اليوم احتياطيات منخفضة للغاية من الصواريخ والذخيرة، بحسب ما نشرته صحيفة VG النرويجية.

وشدد القائد العسكري النرويجي على أن تسليح جيوش حلف الناتو ما زال يتقدم ببطء شديد مضيفا "كل القادة الذين تحدثت إليهم يقولون إن الحاجة إلى أسلحة جديدة تفوق الإنتاج".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع اللاتفية إنارا مورنيسي عن خطط لإنشاء مؤسسة حكومية لإنتاج قذائف لحلف شمال الأطلسي.