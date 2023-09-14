السودان.. اجتماع مهم بين البرهان ووزير الداخلية

أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التقي اليوم الفريق شرطة خالد حسان محيي الدين مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف.

وبدوره؛ إبان مدير قوات الشرطة في تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس حول خطة قوات الشرطة لحفظ وبسط الأمن والإستقرار ،وخطة الإنتشار والتشغيل للمرحلة المقبلة والإمكانيات المادية والبشرية لقوات الشرطة.

وذكر ايضا ،أنه أطلع رئيس المجلس على خطة الشرطة وإنتشارها في الولايات لحفظ الأمن و إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني والجوازات في كل الولايات وخاصة جوازات منطقة كرري

، و متابعة رصد الإنتهاكات و السرقات وحالات الإغتصاب والنهب وكل الجرائم التي إرتكبتها قوات التمرد.