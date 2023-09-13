جلسة مغلقة.. تفاصيل لقاء البرهان وأردوغان في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي وصل اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “واس”، أجرى البرهان مباحثات ثنائية مغلقة مع أردوغان تعلقت بمسار العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وتركيا.

كما عقد الجانبان السوداني والتركي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون بين البلدين، وتطرق الجانبان لأهمية تقوية علاقات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتركي.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ، و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.