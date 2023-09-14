"التحالف من أجل تونس" يكشف لصدى البلد سبب منع دخول الوفد الأوروبي

قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار صرح قبل أيام إنه من غير المقبول أن يتلاعب نواب البرلمان الأوروبي بالكلام حول الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس حزب التحالف من أجل تونس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نواب الأوروبي يتنصلون من الاتفاقيات الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببعض الحجج وأبرزها الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف "الناصري" أن هذه الأمور تخص التونسيين فقط وهي شئون داخلية وسيادية بامتياز لا يحق لأحد التدخل فيها ولذلك كان قرار السلطات التونسية بمنع دخول وفد البرلمان الأوروبي إلى البلاد.

ورفضت تونس اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 دخول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس بعد شهرين من توقيع اتفاق الهجرة.

ووقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي اتفاقا لمواجهة الهجرة الغير شرعية المتدفقة من تونس إلى إيطاليا وكان ذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وكان من المقرر أن تصل لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الألماني في البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر إلى تونس غدا الجمعة، وأعلن جاهلر "لقد ألغينا الرحلة ولم يتم إعطاؤنا أسباب رفض الدخول"، مضيفا في بيان لاحق للبرلمان الأوروبي: "هذا السلوك غير مسبوق وما زلنا مستعدين، ونصر على الحوار حول القضايا الحاسمة ونذكر أن هذا البرلمان وافق دائما على التعاون الشامل"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.