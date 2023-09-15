هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث منشور جديد على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الحرب بالظواهر الطبيعية.

وقال الناظر في منشوره "يا جماعة بلاش كلام غير علمي وافكار لا علاقة لها بالمنطق والتفكير المستنير بخصوص الكوارث الطبيعية التي تحدث فالعواصف والاعاصير والبراكين والزلالزل التي تحدث بين الحين والاخر ليست من فعل الانسان ولا لأسلحة حديثة ولا مؤامرات كونية ولا غيرها فهذه ظواهر طبيعية تحدث منذ الاف بل ملايين السنين مع التغيرات المناخية وقبل ظهور الانسان ولا أي اسلحة او أي وسائل تكنولوجية حديثة