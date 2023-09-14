إيلون ماسك: تايبيه جزء من الصين..ووزير خارجية تايوان يرد: الجزيرة ليست للبيع

أغضب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك حكومة تايوان بعد أن قال إن تايبيه جزء لا يتجزأ من الصين، وقارنها بولاية هاواي الأمريكية.

ورد وزير خارجية تايوان بشدة على تصریحات ماسك، وقال إن تایوان لیست للبیع ولا جزء من جمھوریة الصین الشعبیة.

تفاصيل

خلال مشاركة إيلون ماسك في قمة أقيمت في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، شرح ماسك كيف أن سياسة بكين "كانت إعادة توحيد تايوان مع الصين". حيث قارن ماسك علاقة تايوان بالصين بعلاقة هاواي بالولايات المتحدة، قائلا: "من وجهة نظرهم “الصين”، ربما يكون مشابهًا لهاواي أو شيء من هذا القبيل، كجزء لا يتجزأ من الصين والذي لم يكن جزءًا من الصين بشكل تعسفي في الغالب لأن… الأسطول الأمريكى فى المحیط الهادئ قد منع أى جهود لإعادة التوحید بالقوة”.

ورد وزير خارجية تايوان، جوزف وو، على تصریحات ماسك فی تغریدة نشرھا على X، قائلا: "استمع جیدًا، تایوان لیست جزءًا من جمھوریة الصین الشعبیة ولیست للبیع".

أضاف وو أنه يأمل أن يطلب ماسك أيضًا من الحزب الشيوعي الصيني السماح لشعبه بالوصول إلى X، وهو منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك والتي تم حظرها في الصين.

التداعيات

هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماسك غضب تايوان. ففي أكتوبر 2022، تدخل ماسك في النقاش حول العلاقات بين الصين وتايوان، واقترح ترتيبًا يمنح الصين بعض السيطرة على تايوان.

ردت سفيرة تايوان لدى الولايات المتحدة، هسياو بي كه، في تغريدة نشرتها يوم السبت، قائلة إن "حرية وديمقراطية تايوان ليست للبيع".

وتعتمد شركة تسلا التابعة لماسك بشكل كبير على الصين، حيث تشكل عمليات التسليم من مصنع شنغهاي أكثر من نصف مبيعاتها العالمية. وكان ماسك متحفظًا في انتقاده للصين في الماضي، وقال إنه يعارض فكرة فصل الولايات المتحدة عن الصين في ظل التوترات الجيوسياسية.