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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. بدء عمليات إجلاء المواطنين من درنة ومنع دخول المدنيين

صدى البلد

أعلن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا عن بدء إجلاء المواطنين من درنة ومنع دخول المدنيين إليها.

وأكد مصطفي كريمة مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، أن التواجد في درنة سيقتصر على فرق الإنقاذ والمتطوعين والجيش.

وأعطي كريمة التعليمات لفرق الطوارئ والإشراف لمباشرة علميات البحث والإنقاذمن داخل الاماكن المتضررة. 

وقال الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.   

كما أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة من جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.  

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة أودت بحياة نحو 2300 شخص، ولا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت آلاف الوفيات والمفقودين ودمّرت مدينة درنة في شرقيّ ليبيا.

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