براتب 700 جنيها للطلاب.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بمدرسة الجلود

في ظل التنوع الذي تحظى به المدارس الفنية في مصر وتطويرها بشكل يتماشي مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، وما يتطلبه سوق العمل من كوادر محترفة في مختلف الصناعات، فقد أعلن مركز صناعات الجلود المتطورة، والمسؤول عن إدارة مدينة الجلود في العاشر من رمضان، بدء استقبال دفعة جديدة من الطلاب في مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية.

وتوفر المدرسة عدد من المميزات العديدة والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم في مجال صناعة المنتجات الجلدية.

يبحث الراغبين في الالتحاق بالمدرسة عن معرفة مدة الدراسة والتي تصل إلى من عام إلى 3 أعوام .

كما أن الممدرسة تتميز بتقديمها حافز للطلاب كراتب شهري يبدأ من 500 جنيها في السنة الأولى ويرتفع لـ 700 جنيها في السنة الثالثة . .

ومن بين المميزات أيضا التي تقدمها المدرسة هي توفير زي موحد لجميع الطلاب مع توفير وسائل النقل لجميع طلاب المدرسة.

ولمعرفة القدرة الاستيعابية لعدد الطلاب في المدرسة فقد أفاد مركز صناعات الجلود المتطورة، بأن المدرسة تستوعب 180 طالباً.

وتحرص المدرسة على تخريج أجيال قادرة على التكيف والتعامل مباشرة مع سوق العمل وذلك من خلال ما توفره من وحدة إنتاجية تشمل أحدث الماكينات من أجل حصول الطلاب على تدريب عملي مميز.