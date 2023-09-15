الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

نشرت النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، بعدسة كريم مدحت.

وظهرت درة بجامبسوت من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعته لما قبل الخريف 2017، باللون الأخضر الفاتح Mint، مزين بقلوب على تول شفاف، وعلقت على الصور كاتبة: "تحية لكل من لا يزال يحاول أن يكون شخصًا منفتح القلب ولطيفًا حتى أثناء الاضطرار إلى معالجة الكثير من الأشياء الثقيلة".

وكانت النجمة العالمية جين فوندا ظهرت بنفس الجامبسوت منذ سنوات في العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل Grace and Frankie.

وكانت النجمة العالمية جين فوندا ظهرت بنفس الجامبسوت منذ سنوات في العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل Grace and Frankie.