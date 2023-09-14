فيديو إباحي .. اعتقال 3 لاعبين في ريال مدريد

قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إن الشرطة الإسبانية اعتقلت ما لا يقل عن 3 لاعبين شبان في ريال مدريد، لم يتم الكشف عن هويتهم، بتهمة توزيع مقطع فيديو جنسي يظهر فيه قاصر.

وحسب وكالة “رويترز”، تأتي الاعتقالات في لحظة صعبة في كرة القدم الإسبانية وسط مزاعم عن الاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم لويس روبياليس الذي قبل الفائز بكأس العالم جيني هيرموسو على الشفاه الشهر الماضي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي ريال مدريد للتعليق.

وذكرت صحيفة “كونفيدنسيال”، في وقت سابق نقلا عن مصادر أن المعتقلين هم ثلاثة لاعبين من أكاديمية الشباب والفريق الرديف والفريق الثالث، وأن القضية ترجع إلى شكوى قدمتها الشرطة يوم 6 سبتمبر في جزر الكناري من قبل والدة الضحية القاصر.