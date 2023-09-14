عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 تهم خطيرة.. نجل بايدن يواجه عقوبة السجن 25 عاما

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.

ووجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.

تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حالي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.

بعد بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه العزل من منصبه

بسبب قلق الإدارة الأمريكية.. بايدن يقرر تعيين مبعوثة خاصة لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا

وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.

وجاء في لائحة التهم الموجهة إليه، أن "العقوبة القصوى: السجن 10 سنوات، غرامة قدرها 250 ألف دولار... خمس سنوات في السجن، غرامة قدرها 250 ألف دولار... 10 سنوات في السجن، غرامة قدرها 250 ألف دولار".

جو بايدن هانتر بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

رقم ضخم.. اليونان تعلن إحصائية صادمة عن الحيوانات النافقة بسبب العاصفة دانيال

فيديو إباحي .. اعتقال 3 لاعبين في ريال مدريد

صور تكشف الأوضاع في مدينة درنة الليبية بعد أيام من كارثة دانيال

دولة أفريقية تستعد لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا

ارتفاع شديد .. أسعار النفط تقفز لأعلى مستوي لها في 2023

"المال الفاسد".. الرئيس التونسي يعلن موقفه بشأن حضور مراقبين من الخارج في الانتخابات

الحرب الإلكترونية.. كيف تستفيد أمريكا من الصراع في أوكرانيا؟

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. معاش إضافي للمؤمن عليه طبقا لهذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

بسبب الفيديو الإباحي | بيان عاجل من ريال مدريد بشأن اتهام لاعبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ