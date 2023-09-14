3 تهم خطيرة.. نجل بايدن يواجه عقوبة السجن 25 عاما

أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.

ووجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.

تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حالي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.

وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.

وجاء في لائحة التهم الموجهة إليه، أن "العقوبة القصوى: السجن 10 سنوات، غرامة قدرها 250 ألف دولار... خمس سنوات في السجن، غرامة قدرها 250 ألف دولار... 10 سنوات في السجن، غرامة قدرها 250 ألف دولار".