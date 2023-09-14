بسبب قضية نجل بايدن.. عملاء الـFBI والمدعون العامون يتلقون تهديدات خطيرة

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المشاركين في التحقيق في قضية نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بدأوا في تلقي تهديدات من أشخاص يعتبرون أفعالهم غير كافية في إطار القضية.

وقالت شبكة “إن بي سي”، نقلا عن مسؤولين حكوميين وشهادات، إن "المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في التحقيق بشأن هانتر بايدن، كانوا هدفا للتهديدات والإهانات من أشخاص يعتقدون أنهم لم يكونوا صارمين بما فيه الكفاية مع نجل الرئيس".

وذكرت الشبكة الأمريكية، نقلا عن نسخة غير منشورة من الشهادة في الكونجرس الأمريكي، أن هذه التهديدات دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إنشاء وحدة منفصلة “للتحقيق فيها والتخفيف من العواقب”.

وقالت جينيفر مور، التي كانت آنذاك مساعدة مدير الموارد البشرية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في يونيو: "لقد قمنا بنشر وحدة كاملة لمكافحة التهديدات التي تأتي إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.

ووجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.

تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حالي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.

وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.