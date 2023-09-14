عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قضية نجل بايدن.. عملاء الـFBI والمدعون العامون يتلقون تهديدات خطيرة

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المشاركين في التحقيق في قضية نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بدأوا في تلقي تهديدات من أشخاص يعتبرون أفعالهم غير كافية في إطار القضية.

وقالت شبكة “إن بي سي”، نقلا عن مسؤولين حكوميين وشهادات، إن "المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في التحقيق بشأن هانتر بايدن، كانوا هدفا للتهديدات والإهانات من أشخاص يعتقدون أنهم لم يكونوا صارمين بما فيه الكفاية مع نجل الرئيس".

وذكرت الشبكة الأمريكية، نقلا عن نسخة غير منشورة من الشهادة في الكونجرس الأمريكي، أن هذه التهديدات دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إنشاء وحدة منفصلة “للتحقيق فيها والتخفيف من العواقب”.

وقالت جينيفر مور، التي كانت آنذاك مساعدة مدير الموارد البشرية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في يونيو: "لقد قمنا بنشر وحدة كاملة لمكافحة التهديدات التي تأتي إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.

بعد تسريب فضائحه.. هانتر بايدن يقاضي مساعد ترامب السابق

3 تهم خطيرة.. نجل بايدن يواجه عقوبة السجن 25 عاما

ووجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.

تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حالي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.

وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الرئيس الأمريكي هانتر بايدن الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

الدفع بـ 7 سيارات..حريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بأبو النمرس في الجيزة

موضوعات متعلقة

ضابط مخابرات أمريكي: روسيا ستدمر صواريخ أتاكمز حال تسليمها لـ أوكرانيا

البرلمان الليبي يكشف مفاجأة بشأن إحصائيات الأمم المتحدة حول كارثة درنة

كوبا : لسنا ضد مواطنينا في حربهم ضد أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

3 تهم خطيرة.. نجل بايدن يواجه عقوبة السجن 25 عاما

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

رقم ضخم.. اليونان تعلن إحصائية صادمة عن الحيوانات النافقة بسبب العاصفة دانيال

فيديو إباحي .. اعتقال 3 لاعبين في ريال مدريد

ترشيحاتنا

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

وفاة الصحفي حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية

فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزي السابق

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ