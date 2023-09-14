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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هانيا للمباراة الختامية لبطولة قطر للإسكواش.. ومازن هشام وعلي فرج لنصف النهائي

صدى البلد

شهدت بطولة قطر كلاسيك المفتوحة للإسكواش، تألقا لافتا للاعبي أندية وادى دجلة بمنافسات الرجال والسيدات، واقترب أبطال "دجلة" من تحقيق لقب البطولة بعد صعود هانيا الحمامي للمباراة النهائية، وتأهل علي فرج ومازن هشام للدور نصف النهائي، يأتي ذلك استكمالًا لريادة "وادى دجلة" للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا، بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين باستمرار، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.


نجحت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في تحقيق الفوز على الأمريكية أماندا صبحي -المصنفة الـ7 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-6) (12-10) ، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" يوم السبت في النهائي مع نور الشربيني المصنفة الـ1 عالميًا.


تألق لاعبي وادى دجلة استمر على يد مازن هشام، الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، بعد فوزه على محمد الشوربجي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (8-11) (8-11) (11-7) (11-9) (12-10)، في مباراة استمرت 75 دقيقد ومن المقرر أن يلتقي "هشام" غدًا الجمعة مع الفائز من مباراة كريم عبد الجواد ودييجو إلياس.

 

وأكمل علي فرج مشوار انتصارات وادى دجلة، بصعوده للدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه على طارق مومن بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (8-11) (15-13) (11-4)، ومن المقرر أن يلتقي "فرج" غدًا الجمعة مع اللاعب جوول ماكيين المصنف الـ10 عالميًا.

 

وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

 

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

قطر كلاسيك المفتوحة للإسكواش وادي دجلة دجلة

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