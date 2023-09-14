بحضور رشوان توفيق وسميرة عبد العزيز.. افتتاح مهرجان المسرح للهواة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة عشر من مهرجان المسرح للهواة بمسرح قصر ثقافة روض الفرج وتنئظمه الهئية العامة لقصور الثقافة.



وكان من أوائل الحضور الفنان رشوان توفيق ومنال سلامة وسميرة عبد العزيز وعمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة.



ومن المفترض أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عددا من النجوم ومنهم رشوان توفيق وضياء عبد الخالق وصبحي السيد ومنال سلامة وعزة لبيب .



كما يكرم مجموعة من الفنانين الراحلين وعلى رأسهم الفنان أحمد حلاوة وعبد العزيز عبد الظاهر ومحمد أبو العلا السلاموني ومحمود دياب.

مهرجان المسرح للهواة

فعاليات مهرجان مسرح الهواة تقيمها هيئة قصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة روح الفرج وتستمر حتي يوم 19 من الشهر الحالي.



وتأتي هذه الدورة الجديدة ، بعد فترة من وقت انعقادها الدوري نتيجة بعض الظروف التي حالت دون إقامتها في موعدها، لتؤكد اهتمام الهيئة بمسرح الهواة ودعمه، إيمانا منها بأهميته وضرورته.

الدورة التي تعقد تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف عمرو بسيوني رئيس الهيئة، تنظمها إدارة الجمعيات التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة مسعود شومان.