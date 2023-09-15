ظهرت الآن|نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الآن عن اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الان الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه يجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى :

دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى يجب اتباع ما يلي :

متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قد تلقت تعليمات رسمية من محافظ القاهرة ، تشدد على ضرورة استمرار نشر بوسترات توعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة و شرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الإهتمام بالنطافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء و أعمال التشجير داخل وخارج المدارس.



كما تم التشديد على ضرورة التأكد من من أحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين. وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد.