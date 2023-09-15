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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درع وباقة ورد ودعوة مفاجئة للفنانة عفاف راضي في حفلها بجدة

تكريم عفاف راضي
تكريم عفاف راضي

منحت الهيئة العامة للترفيه الفنانة الكبيرة عفاف راضي تكريما كبيرا، عن مشوارها الفني في حفلها مساء الخميس في جدة.

وفاجأت الهيئة العامة للترفيه الفنانة عفاف راضي بمنحها درع تكريم وباقة ورود، ودعوة خاصة للمشاركة في موسم الرياض، من المستشار تركي آل الشيخ عقب انتهاء فقرات حفلها في موسم حفلات جدة. 

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

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وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. 

عفاف راضى الهيئة العامة للترفيه الزمن الجميل المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية

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