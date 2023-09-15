بإطلالة ناعمة | هبة مجدي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورا جديدة، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخطفت هبة مجدي أنظار جمهورها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا منقوشا، حازت على إعجاب متابعيها.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.