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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية أداء صلاة الغائب.. هل تجوز منفردا في البيت؟

صلاة الغائب
صلاة الغائب

تستعد مساجد مصر التابعة لوزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، لأداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة اليوم، على ضحايا زلزال المغرب، وفيضانات ليبيا.

صلاة الغائب

وهنا نشير في هذا التقرير إلى كيفية أداء صلاة الغائب وشروطها وهل تجوز صلاتها منفردا في البيت؟

الجمعة.. الجامع الأزهر يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

الأوقاف تعمم منشورا بأداء صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

تعتبر صلاة الغائب هي نفسها صلاة الجنازة، وتصلى بنية الغائب (على من لقوا ربهم) بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للأموات بعد الثالثة ولك ولهم بعد الرابعة.

شروط صلاة الغائب

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أرجو الإفادة عن رأي الدين والفقه الإسلامي الصحيح عن صلاة الغائب، وهل يجوز أن تقام عقب صلاة الجمعة دائمًا بجماهير المصلين؟.

صلاة الغائب

وأجابت الإفتاء، أن صلاة الغائب هي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا" متفق عليه.

وتابعت: وفي لفظ للإمام البخاري قال: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد.

هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت

واستشهدت، بما جاء في "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني (4/ 61، ط. دار الحديث، مصر): [قال -أي الحافظ- في "الفتح": وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أَحدٍ من الصحابة منعه، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الصلاة على الميت دعاءٌ له؛ فكيف لا يُدْعَى لَهُ وهو غائبٌ أو في القبر. وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في "البحر" عن العترة: أنها لا تُشْرَعُ الصلاة على الغائب مطلقًا. قال الحافظ في "الفتح": وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قَرُب منه لا إذا طالت المدة؛ حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره] اهـ.

وذكرت، إنه تجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.

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