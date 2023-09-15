فرج عامر يثير الجدل قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تقترب دق الساعات على إنطلاق مباراة ذات طابع خاص بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023، في نسختها رقم 32 في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "مبارة كاس السوبر الافريقي بين الاهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري اليوم التاسعة مساء في مدينة الطائف السعودية مباراة في غاية الصعوبة ، وهناك ترقب وتحفز من الكاف ضد الاهلي.

وتابع "لن تنتهي المباراة بسهولة وسوف ينتزع الأهلي الفوز بفارق هدف وبصعوبة بالغة بالرغم من توقع حضور ٢٠ ألف أهلاوي هذة المباراة، وأخشي من التحيز التحكيمي لصالح اتحاد العاصمة لأن الكاف لا يسعده احتكار الأهلي للبطولات الإفريقية".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة.