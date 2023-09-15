111عاما على ميلاده.. تفاصيل الأيام الأخيرة الصعبة في حياة إسماعيل يس

يوافق اليوم ذكرى مرور 111عاما على ميلاد الكوميديان الراحل إسماعيل يس الذي قدم للسينما المصرية العشرات من الأعمال الفنية التي كانت وستظل علامة في تاريخ الفن وسينما الأبيض والأسود.

وعلى قدر الكوميديا والبهجة التي أدخلها إسماعيل يس على قلوب المشاهدين، لم تكن حياته على نفس النهج، وواجه العديد من الأزمات والمآسي في أواخر أيامه.

ولد إسماعيل في يوم الموافق 15 سبتمبر عام 1912، في محافظة السويس، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلًا يافعًا.

تزوج والد إسماعيل يس من سيدة أخرى كانت سببًا في تراكم الديون عليه والزج به في السجن، وكان إسماعيل يعاني من ذلك، لذا حاول البحث عن عمل ليبعد عن السويس وبطش زوجة والده.

كشفت العديد من التقارير الفنية، أن الراحل إسماعيل يس اضطر إلى الغناء في شارع الهرم، بعد أن توقفت فرقته المسرحية عن العمل، وظل يعاني ماديا بشكل كبير وهو ما دفعه لهذا الحل، في ظل عدم وجود أدوار تعرض عليه.

وحينما تلقى عرضا من أجل الظهور عبر التلفزيون الكويتي ذهب إسماعيل يس، ليكرر إفيهاته دون أي تجديد، وهو ما أظهر بوضوح رغبته في الحصول على المال لذلك وافق على الظهور، ما زاد من شعوره بالضائقة والأزمة النفسية.

اشتد المرض على إسماعيل يس، ورفض الظهور في مسرحيات فنية حتى لا يراه الجمهور في هذه الحالة بعد أيام مجده، خاصة أن الإضحاك يعتمد على الحركة، وهو كان متميزا بحركاته المرحة.

كان يفكر الرئيس محمد السادات، في تكريم إسماعيل ياسين، ولكن وافته المنية في 24 مايو 1972، إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف.