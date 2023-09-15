أنوثة راقية.. زوجة ميسي تلفت الأنظار بجمالها

تألقت عارضة الأزياء العالمية أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، فى جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخطفت أنتونيلا زوجة ميسي الأنظار بإطلالة جريئة، وقد ارتدت توب أسود مكشوف البطن، وأختارت عليه تنورة مثيرة، وهو ما أبرز من رشاقتها.



وتركت أنتونيلا شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمه، مع مكياج بلون بشرتها وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.



وعلي جانب اخر كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، امس الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023.

وضمت قائمة المرشحين 12 لاعبًا على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما شهدت القائمة غياب محمد صلاح لاعب ليفربول.