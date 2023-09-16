تخلى عن فريقه قبل الكونفدرالية| القصة الكاملة لهروب زيزو من السفر مع الزمالك.. “آقبض الأول”

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، عن صرف مستحقات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد "زيزو". وأكدت اللجنة أن اللاعب قد تلقى المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع إدارة الكرة وعبدالواحد السيد مدير الكرة.





كدمة في أنكل القدم



وفي الوقت نفسه، أوضح عبدالواحد السيد مدير الكرة أن سبب غياب "زيزو" عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا يرجع إلى إصابته بكدمة في أنكل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام منتخب تونس.

وأكد مدير الكرة أن "زيزو" خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، الذي فضل إراحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بالقاهرة لتفادي تفاقم إصابته.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك نجحت في توفير مستحقات اللاعبين وصرفها لجميع لاعبي الفريق قبل السفر إلى تنزانيا لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بالكونفدرالية.

زيزو “سليم 100%”

في حين أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بالكونفدرالية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يتمسك بالحصول على مستحقاته أولًا، في ظل حصوله على 50% فقط من مستحقاته المالية بالموسم الماضي، ويتبقى له 50% بالإضافة إلى 25% مقدم عقده في الموسم الحالي".

وأضاف أمير هشام: "زيزو سليم 100% وعدم سفره بسبب مستحقاته وليس الإصابة كما تم إعلانه، واللاعب قد يتمرد في الفترة المقبلة، واللاعب لن يتنازل عن مستحقاته".

شد في عضلات البطن تبعد فتوح

وكشف أحمد مجدي، المدرب المساعد لفريق الزمالك، مدة غياب أحمد فتوح لاعب الأبيض عن المشاركة مع الفارس الأبيض، بعد الإصابة التي يعاني منها اللاعب.





وتعرض أحمد فتوح للإصابة خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر الأول، بشد في عضلات البطن، أبعدته عن المشاركة في مباراة الفراعنة الودية أمام تونس.

وقال أحمد مجدي في تصريحات تليفزيونية: إن أحمد فتوح عاد من معسكر المنتخب وهو مصاب، لذلك غاب عن التواجد مع بعثة الفريق الأبيض، التي غادرت إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي.





بعد 10 أيام

وتابع مدرب الزمالك في حديثه: أحمد فتوح سيعود للمشاركة مع الزمالك بعد 10 أيام، بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.





ويلعب الفريق الأبيض أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أعلن الجهاز الفني للفريق عن قائمة اللاعبين المسافرين إلى تنزانيا لخوض هذه المباراة المهمة.

وتعد هذه المباراة جزءًا من منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بدائل فتوح و زيزو



وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن اللاعب حاتم سكر سيشارك بمركز الظهير الأيسر ليعوض غياب أحمد فتوح بسبب إصابته، وسيكون بديل أحمد سيد زيزو اللاعب يوسف أوباما وسيلعب بجوار سيد نيمار وشيكابالا وإبراهيما نداي في خط الوسط خلف رأس الحربة سيف الدين الجزيري.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي