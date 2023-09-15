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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW لا تلتزم بموعد لوقف محركات الاحتراق

BMW لا تلتزم بموعد
BMW لا تلتزم بموعد لوقف محركات الاحتراق

لن تسير شركة BMW على خطى بعض نظيراتها في تحديد الموعد الذي تخطط فيه للتوقف عن إنتاج محركات الاحتراق الداخلي.

 

بينما تقول مرسيدس-بنز إنها ستتحول إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 إذا سمحت ظروف السوق بذلك، وستتحول أودي إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2033 في كل مكان باستثناء الصين، يعتقد فرانك ويبر، عضو مجلس إدارة تطوير مجموعة BMW، أن محركات الاحتراق و المحركات الكهربائية يمكن أن تستمر النماذج في التعايش بشكل جيد في المستقبل.

BMW لا تلتزم بموعد لوقف محركات الاحتراق

وقال ويبر لوسائل الإعلام أثناء الإطلاق الأخير للفئة الخامسة الجديدة: "لن نعلن عن أي تاريخ نهائي لمحرك الاحتراق". "لن نخلط بين علامة BMW التجارية. إنه أمر أساسي حقًا، وهو مهم حقًا بالنسبة لنا. لذلك سترون أيضًا في المستقبل أنه سواء قدمنا عرضًا لشركة ICE أو عرضًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، فسوف يتعايشان في الأسواق لأنك ترى حصة كبيرة من شركة ICEوترى حصة كبيرة من السيارات التي تعمل بالبطارية المتنامية وأعتقد أننا سنطابقها وأيضًا في المستقبل خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة”.

BMW لا تلتزم بموعد لوقف محركات الاحتراق

وفي حديثه مع Car Sales، أضاف ويبر أن تحويل العلامة التجارية إلى شركة تصنيع لا شيء سوى السيارات الكهربائية سيكون أمرًا صعبًا للغاية، خاصة في الأسواق التي سيستغرق فيها التحول إلى المركبات الكهربائية وقتًا أطول.

BMW لا تلتزم بموعد لوقف محركات الاحتراق

تمثل سيارة BMW Neue Klasse التي تم الكشف عنها مؤخرًا مستقبل العلامة التجارية. لا يقتصر الأمر على أنها تتمتع بهندسة معمارية جديدة تم إعدادها لدعم مجموعة من طرازات BMW الكهربائية، ولكن شركة صناعة السيارات ضمنت أيضًا أن Neue Klasse متوافق مع مركبات الاحتراق.

BMW Car Sales ICE Neue Klasse BMW Neue Klasse

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