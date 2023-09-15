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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم تعجبني تصريحاته.. نجم الزمالك يهاجم فيتوريا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأزمة التي تعيشها الكرة في مصر بسبب عدم الاهتمام بالأساسات وهم اللاعبين الصغار، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي حاليا من أقوى الدوريات العربية بالفعل بما يضم من نجوم كبيرة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كارلوس كيروش مدرب مصر السابق كان يريد توسيع القاعدة، وقام بضم لاعبين مميزين مثل عمر كمال ورفعت وعبدالمنعم وحسين فيصل واسامة فيصل واستعان بـ مرموش وغيرهم من العناصر الأخرى".

وأضاف: "فيتوريا استعان بـ محمد حمدي لاعب منتخب الشباب، ولم يعتمد عليه، وما علمته أنه كان يركز على أسامة فيصل وكوكا، ورغم ان المنتخب قدم أداء سيئا امام اثيوبيا وتونس لكنه كان يسير بشكل جيد منذ التعاقد معه وحقق مكاسب في كل المباريات عدا اللقاء الودي الأخير".

 

وزاد: "هناك لاعبين صغار في السن مستقبل الكرة المصرية مثل إبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمد حمدي، لكن فيتوريا لم يعطينا الخطة التي سيعمل بها خلال السنوات القادمة، وأقوى منتخبات في القارة حاليا السنغال والمغرب، ولذلك نريد بناء منتخب قوي، لكأس العالم".

 

وواصل: "فيتوريا أخطأ في الاعتماد على الثنائي حسام عبدالمجيد وعلي جبر، والأخير لم يشارك بشكل أساسي في أي مباراة وكان مع فريقه خلال فترة الاعداد، والثنائي يعيبه البطيء، ولا اعرف لماذا لا يعطي الثقة لـ محمود مرعي، في غياب محمد عبدالمنعم، وروي فيتوريا كان متوتر وعصبي للغاية".

 

وأكمل: "فيتوريا خرج للشكوى بعد المباراة رغم اتفاقه على بعض الأمور منها ابتعاد لاعبي الأهلي عن اللقاء، ولكن ارفض تصريحاته التي تحدث فيها بعد الخسارة".

 

وأتم: "انتظام مسابقة الدوري شيء ضروري لصالح منتخب مصر، حتى هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن أي مواعيد ولم يتحدد الملاعب ولا التوقيت للجولة الأولى قبل 3 أيام من انطلاق المسابقة، وتلقينا جدول لدوري المحترفين ثم تم سحبه وتم ارسال جدول جديد يوم 24 سبتمبر تكون بداية البطولة".

أحمد عيد عبدالملك أسامة فيصل إبراهيم عادل الكرة المصرية بوكس تو بوكس فيتوريا

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