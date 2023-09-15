نتنياهو يلتقي برئيسيّ تركيا وأوكرانيا قريبا.. تفاصيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب الإعلان، سيلتقي نتنياهو بعدة قادة آخرين، من بينهم: المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وبحسب مكتبه، سيتوجه نتنياهو عشية رأس السنة العبرية إلى الولايات المتحدة، وسيهبط أولاً في كاليفورنيا، حيث سيلتقي برجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب شركتي تيسلا وتويتر(اكس)، وبعد ذلك سيتوجه إلى نيويورك، وسيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.