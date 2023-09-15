ارتفاع الإنذارات الساخنة بتنفيذ عمليات خلال الأعياد الإسرائيلية.. تفاصيل

كشفت القناة 13 العبرية الليلة الماضية أن هناك إنذارات ساخنة ترد بشكل يومي حول نية فلسطينيين تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد.

وأكدت القناة العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية يصلها يومياً أكثر من 200 إنذار بتنفيذ عمليات مسلحة عشية دخول عطلة الأعياد اليهودية، وأن أبرز الإنذارات هي حول خطف جنود أو مستوطنين بالضفة الغربية خلال الأعياد.

وبينت أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في مدينة القدس ، كما سيتم نشر الآلاف من عناصرها وخصوصًا في الكُنُس اليهودية في كل القدس.

وتخشى المنظومة الأمنية من تنفيذ عمليات في القدس وداخل الكُنُس خلال الأعياد، وخصوصاً في عيد العُرش (سوخوت) والذي سيتجمع فيه أكبر عدد من الإسرائيليين داخل المدينة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي امس الخميس، بيانًا حول إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية ، حيث أجرى تقييمًا أمنيًا.