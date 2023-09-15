كاتب صحفي: تشجيع الاستثمار بالمشروعات الصغيرة بالصعيد وتوفير الآلاف من فرص العمل

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن صعيد مصر عاد للمكانة التي يستحقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح على خريطة التنمية بالدولة المصرية.

وأضاف جمال رائف، خلال مكالمة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز ، أن الصعيد أصبح يتمتع بطفرة كبيرة جدا بعد عقود من الحرمان، وهناك عدد كبير من المشروعات في أكثر من مجال.

وأشار "رائف" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور كافة محافظات الصعيد تقريبا، ومشروعات الصعيد وفرت مجالات عمل غير تقليدية للشباب مثل مشروع توشكى، وتوفير استثمارات أجنبية وهو ما لم يكن موجودا بالسابق.

وتابع "رائف"، أن مشروعات الصعيد قللت من هجرة شبابه للقاهرة والإسكندرية، وتوفير آلاف فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة.